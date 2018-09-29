تقرير: تزايد ملحوظ في عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا من تركيا

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت، أن عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا من تركيا شهد ارتفاعا ملحوظا خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

وقالت صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية، المقرر أن تصدر غدا الأحد، استنادا إلى تقرير داخلي للمفوضية الأوروبية، أنه تم تسجيل وصول 38 ألف 687 مهاجرا من تركيا إلى أوروبا، خلال الفترة من يناير حتى منتصف سبتمبر الجاري، بزيادة قدرها 43% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وبحسب البيانات، فإن 36423 فردا من هؤلاء فروا من تركيا إلى اليونان، وسلك 12147 مهاجرا منهم الطرق البرية، وفر 1965آخرون من تركيا إلى إيطاليا و239 إلى بلغاريا و71 إلى قبرص، و4500 فرد، أو 45% من الأفراد الذين وصلوا من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر الطرق البرية، يحملون الجنسية التركية، وفقًا لما ذكره التقرير.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي اتفق مع تركيا عام 2016، على تشديد أنقرة للرقابة على حدود البلاد، على أن تحصل في المقابل على ثلاثة مليارات يورو من الاتحاد لدعم اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا.

وبسبب ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين من تركيا، اكتظت مراكز استقبال اللاجئين في الجزر اليونانية، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية، وبلغ عدد المهاجرين في مراكز الاستقبال بالجزر اليونانية 20258 مهاجرا حتى سبتمبر الجاري، بينما تبلغ السعة الفعلية لهذه المراكز أقل من 9500 فرد، وهناك نقص في الأطباء والمترجمين الضروريين لعملية تسجيل المهاجرين، كما هناك نقص في عدد الخيام التي تتوفر بها أجهزة تبريد للجو.