البريطاني كالم سميث يتوج بكأس محمد علي للملاكمة

توج الملاكم البريطاني كالم سميث بلقب السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة، بعد فوزه في المباراة النهائية التي جمعته بمواطنه جورج جروفس اليوم بالصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك في الحدث العالمي الكبير الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة السعودية اليوم الجمعة.

وتأتي تلك المباراة وفقًا للاتفاقية التي وقعها تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مع شركة "كوموسا" المنظمة للبطولة، ضمن حزمة من الاتفاقيات التي تم توقيعها في العاصمة البريطانية لندن العام الماضي.

وتسلم البطل كالم سميث كأس البطولة من رشيدة ابنة الملاكم الراحل محمد علي كلاي، بعد مباراة مثيرة كسبها بالضربة القاضية بعد مرور 7 جولات من أصل 12 جولة، وشهدت تنافسًا كبيرًا وقويًّا بين الطرفين، تفوق في فترات منها جروفس، لكن سميث تمكن في النهاية من إسقاط خصمه أرضًا ليطير باللقب الكبير.

وسبق اللقاء النهائي إقامة عدد من النزالات التمهيدية، حيث فاز بالنزال الأول النيجيري عليو بامديلي لاسيسي بعد انتصاره على التايلاندي أرتيد بامرو نجايا، فيما فاز الملاكم السعودي عبدالفتاح الجليدان في النزال الثاني على نظيره الجورجي شافيلجو تسامالا دايدز.

وفي النزال الثالث فاز الدنماركي كيم ليجونكويست على المصري مراد عمر، وفي النزال الرابع فاز الملاكم الإنجليزي ميكائيل لاول على منافسه المجري تاماس كوزما بالضربة القاضية.

وفي النزال الخامس كسب السعودي زهير القحطاني نزاله مع الجورجي جيورجي جفينيا شفيلي، وفي النزال السادس فاز الإنجليزي دارين سورتيز على مواطنه كين باكر بالضربة القاضية، وفي النزال السابع نجح الإنجليزي كريس يوبانك من الفوز على خصمه الإيرلندي جاي ماكدوناه.

وحظي الحدث العالمي بإقبال جماهيري كبير حضروا من الساعات المبكرة الأولى أفرادًا وعائلات واستمتعوا بالنزالات التي احتضنتها حلبة الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وشهد الحدث حضورًا إعلاميًّا كبيرًا من كافة وسائل الإعلام، كما تم نقل الحدث الكبير على شاشات القنوات الفضائية المحلية والعالمية.