«عائلة فرانكو» تخطط لدفن رفات الديكتاتور في كاتدرائية مدريد

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قال أحفاد الديكتاتور الإسباني، فرانشيسكو فرانكو، إنهم يعتزمون دفن عظام فرانكو في كاتدرائية المودينا، بوسط مدريد في حالة متابعة الحكومة الإسبانية الحالية لخطة إخراج رفاته ونقله.

وما زالت الأسرة تعتبر الخطة التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية الحالية "غير دستورية"، وفقًا لرسالة أرسلها حفيد فرانكو إلى وزارة العدل الإسبانية ونُشرت في وسائل الإعلام المحلية اليوم السبت.

ومرر البرلمان الإسباني في مدريد مؤخرًا، مشروع قانون لنقل رفات فرانكو، رغم معارضة أحفاد الدكتاتور السابق وأتباعه المستمرة.

وتم دفن فرانكو في ضريح ضخم في (وادي الشهداء)، وهو موقع تذكاري شمال غرب مدريد منذ وفاته عام 1975.