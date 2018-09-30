وزير الخارجية يلتقي ممثلي المؤتمر اليهودي الأمريكي في نيويورك

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم السبت، ممثلي المؤتمر اليهودي الأمريكي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.

وأكد وزير الخارجية، بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، أهمية تكثيف التشاور السياسي حول القضايا الإقليمية في ظل المخاطر التي تواجه المنطقة.

وشدد «شكري»، خلال اللقاء على التوصل لحل سلمي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتواصل الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، أعمال دورتها الثالثة والسبعين المنعقدة في نيويورك، منذ الثلاثاء الماضي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.