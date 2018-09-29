الآلاف يشاركون في استعراض ضد العنصرية شمالي ألمانيا

أفادت بيانات صادرة عن الشرطة الألمانية، السبت، بأن نحو 9000 شخص شاركوا في مستهل استعراض مناوئ للعنصرية في مدينة هامبورج، شمالي ألمانيا.

وكان تحالف يضم أكثر من 450 جماعة، بينها مبادرات مثل "سي ووتش" و"صوت عال في مواجهة النازيين"، دعا إلى المسيرة التي حملت اسم " متحدون ضد العنصرية".

ووجه المتظاهرون مطالب، تشمل تحويل ميناء هامبورج إلى ميناء آمن للاجئين والأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر.

وتجمعت 40 شاحنة ملونة، ومن المنتظر أن تنتهي المظاهرة بإقامة حفل موسيقي عند الميناء في وقت لاحق مساء اليوم، وتشير التوقعات إلى أن عدد المشاركين في المظاهرة قد يصل إلى نحو 25 ألف شخص.