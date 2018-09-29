البابا تواضروس: الكنيسة تتعرض لحروب طوال تاريخها ولكن لم نسمع بها

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية: "إن الكنيسة طوال تاريخها تتعرض لحروب وربما لم نسمع بها"، مضيفا: "لكن الآن بسبب الميديا نسمع بها، زي لو كان ضرسك واجعك بتروح لدكتور الأسنان ليعالجها، جسدك كله يؤرقك ولكن علاجها، وهناك مُشكلة نعالجها في المنيا ونيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا يعالجها مع الآباء والسلطات".

وأوضح البابا، خلال إجابته على أسئلة الشباب في لقاء بكنيسة السيدة العذراء وأبي سيفين ببيلفيل في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، أن: "الكنيسة المسيحية في العالم ظلت واحدة إلى عام 451 م ثم حدث انقسام الكنيسة بسبب السياسة والتعريفات اللغوية وحب الذات، لكن يوجد جهود الآن منذ 70 سنة لنقترب من بعض".

وتابع: "منذ أسبوع التقينا مع الكاردينال دولان، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان أبلغ الكاردينال دولان أن لو زارك البابا تواضروس اعتبرني إني أنا اللي أزورك، وبنحاول نشتري كنيسة في منهاتن وتدخل قداسة البابا وأيضا أعطونا تخفيض كبير في شراء الكنيسة".