«كولونيا» تدعو لتجنب المنطقة المحيطة بالمسجد المركزي أثناء زيارة «أردوغان»

طالبت سلطات مدينة كولونيا الألمانية مجددا بتجنب دخول المنطقة المحيطة بالمسجد المركزي للمدينة، والذي من المقرر أن يزوره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت.

يذكر أن الرئيس التركي يعتزم المشاركة في افتتاح المسجد، وقد تم إلغاء ندوة كان مزمعا إقامتها خارج المسجد بحضور آلاف الزائرين وذلك لدواع أمنية.

وأكدت سلطات المدينة -التي تقع غربي المانيا- اليوم، أن السماح بالدخول سيكون لحاملي دعوة فقط ولن يقترب أحد من المسجد.

وتم تشكيل منطقة أمنية واسعة حول المسجد، حيث ذكرت الشرطة أن الهدوء ساد الوضع هناك قبل ظهر اليوم. ويوجد في المنطقة آلاف من أفراد الشرطة، كما رفعت سلطات المدينة حالة التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى.

وكان اتحاد الشؤون الدينية التركي الألماني «ديتيب» دعا على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، إلى حضور ندوة في مسجد كولونيا، وتوقع حضور ما يصل إلى 25 ألف زائر.

وكانت سلطات كولونيا طالبت بأن تكون هناك خطة أمنية كافية تتضمن توفير مسعفين وإمكانات مغادرة المكان في حال حدوث طوارئ، لكنها أفادت بأنه لم يتم الاستجابة لمطالبها.

وإلى جانب افتتاح مسجد كولونيا، ثمة تقارير بشأن تنظيم مسيرات عدة في المدينة بمناسبة زيارة أردوغان.