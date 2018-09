صحة العين من سلامة المخ!

من يعانون من أمراض شرايين شبكية العين غالبا ما يعانون فى الوقت نفسه من مشكلات فى الذاكرة والقدرات الذهنية لأنهم عادة ما يعانون من أمراض فى شرايين المخ.

تلك النتيجة نشرتها النسخة الإلكترونية من الدورية المرموقة فى علم الأعصاب Medical Journal of the American Academy of Neurpology فى عددها الصادر ١٤ مارس الحالى.

الباحث الرئيسى فى الدراسة د. مارى هام (Mary Haam) أوضحت أن العطب الذى تم رصده فى العين والذى يطال الشبكية كان طفيفا إلى الدرجة التى لا ينتج عنه أى أعراض تتعلق بالرؤية إنما يمكن رصده بفحص قاع العين فقط. إذن من المفيد للغاية أن فحصا بسيطا كهذا لشرايين شبكية العين يمكنه أن يتنبأ بخطر قادم يتهدد وظائف المخ وسلامة قدرات الإنسان الإدراكية.

التجربة العلمية التى أجريت فى جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو أجريت على ٥١١ سيدة تجاوزت أعمارهن جميعا التاسعة والستين. على مدى عشر سنوات كانت تجرى لهن سنويا اختبارات نفسية وعصبية تتيح الحكم على قدراتهن المعرفية ومنها نشاط الذاكرة وسلامة القدرة على التفكير والحكم على الأشياء العامة والخاصة والقضايا المختلفة.

كانت تجرى أيضا لهن فحوصات لشبكية العين إلى جانب تصوير المخ بتقنيات حديثة (الأشعة المقطعية).

أمكن رصد تغييرات فى الشرايين الدقيقة التى تغذى شبكية العين فى مجمل ٣٩ سيدة منهن، أما الباقيات فجاءت نتائج فحص شبكية العين لديهن سليمة. كان بين الملاحظ أن هناك تأثيرات واضحة فى القدرات الذهنية للسيدات اللاتى ثبت أن لديهن قصورا فى شرايين الشبكية. كما لوحظ أيضا أن هناك خللا فى تلك الشبكة من الشرايين الدقيقة التى تغذى خلايا المخ والتى أمكن تصويرها بالأشعة المقطعية. ظلت تلك النتائج ثابتة على الرغم من علاج حالات ارتفاع ضغط الدم والسكر بكفاءة الأمر الذى يؤكد أن العلاقة تبقى بين حالة شرايين الشبكية والمخ دون تدخل عوامل أخرى.

كشوف النظر أيضا لم يكن لها أى أثر يذكر فقصور شرايين الشبكية لم يكن عاملا مؤثرا بعد فى حدة البصر أو وضوح الرؤية إنما يتم اكتشافه فقط بفحص الشبكية وقاع العين.

الدراسة بلاشك توضح أن الكشف الدورى على العين يجب أن يتم بغض النظر عن وجود شكوى ما تتعلق بالإبصار بل يجب أن يتم لاستباق الخطر وليس استجابة لخلل ما حدث.