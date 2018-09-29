إصابة بافور بمران الإسماعيلي

تعرض الغاني ريتشارد بافور مدافع نادي الإسماعيلي لإصابة خلال مران الدراويش اليوم السبت على الملعب الفرعي للفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب الاثنين المقبل، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز.

وأصيب بافور بكدمة في عضلة الفخذ خلال المران، خرج على إثرها اللاعب الغاني ولم يستطع إكمال التدريبات بناء على تعليمات الجهاز الطبي للفريق.

وقال مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي للدراويش أن قرار إخراج بافور من المران يرجع إلى خوف الجهاز الطبي من تفاقم الإصابة وإراحة الاعب حتى يتمكن من اللحاق بمباراة الفريق القادمة أمام المقاولون العرب الاثنين.

وأكد الباز أن الإصابة لن تمنع قلب دفاع الإسماعيلي من التواجد ضمن قائمة الفريق الذي يتأهب لمواجهة المقاولون العرب، وأن قرار مشاركة اللاعب ستكون حسب رؤية الجهاز الفني للفريق.