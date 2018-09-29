الحكومة الصربية تعدل قانون التقاعد

عدلت صربيا قانون التقاعد لديها، مما ينهي خفضًا لمدة أربع سنوات في مدفوعات المعاشات، ويعطي للسياسيين الحق في اتخاذ قرار حول زيادات مستقبلية، بينما يثير قلقا بأن النهج الجديد، ربما يشكل خطرًا على الاستقرار المالي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء، أن أعضاء البرلمان مرروا اليوم السبت، تشريعًا يوقف ربط مدفوعات المعاشات بالتضخم والنمو الاقتصادي، بعد خفضها في عام 2014 لتكون مؤهلة للاستفادة من أحد برامج صندوق النقد الدولي وكبح جماح واحدًا من أعلى معدلات العجز في الميزانية في أوروبا.

وقال وزير العمل زوران ديورديفيتش، لاعضاء البرلمان، بينما كان يقدم التعديلات أمس الجمعة "بينما تريد بعض جمعيات المعاشات أن يتم تعديل المعاشات طبقًا لأحد النماذج، من الأفضل أن نكون حذرين ونعمل طبقا للإمكانيات الاقتصادية".

وستسمح القواعد الجديدة للحكومة، بزيادة عمليات المراجعة للتقاعد للمرة الأولى منذ عام 2014، عندما خفضت مدفوعات التقاعد بواقع 25 بالمئة لحوالي ثلث المتقاعدين، البالغ عددهم 1.6 مليون.