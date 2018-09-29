محافظ كفر الشيخ يحيل 49 طبيبا وموظفا للتحقيق

أحال محافظ كفر الشيخ إسماعيل عبد الحميد طه، 12 طبيبا وموظفا بالوحدات الصحية بقريتي دقلت بمركز كفر الشيخ، والوزارية بمركز الرياض، للتحقيق لانصرافهم عن العمل بدون سند قانوني، من بينهم «12 طبيباً وموظفاً بالوحدة الصحية بقرية دقلت، و7 أطباء وموظفين بالوحدة الصحية بقرية الوزارية»، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري، طبقاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

كما أحال المحافظ 9 موظفين بالوحدة الصحية، ومكتب التموين، ومركز الشباب بمنشأة عباس مركز سيدي سالم للتحقيق، من بينهم 2 موظفين لتركهم العمل بدون سند قانوني، وفني أشعة لتغيبه عن العمل بالوحدة الصحية، و3 موظفين لتغيبهم عن العمل بمكتب التموين، و3 موظفين لتغيبهم عن العمل بمركز الشباب.

كما أمر "عبد الحميد" بإحالة 28 موظفا بالإدارة الزراعية بقلين للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل، وذلك بناء على تقرير المتابعة الميدانية.

وشدد على توفير المستلزمات الطبية والأدوية للمرضى بالمستشفيات، مطالبا بضرورة مواصلة التفتيش والمتابعة على المصالح والقطاعات الحكومية بدائرة المحافظة، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بشكل جيد.