لم يعد شارع المعز، أحد معالم القاهرة الفاطمية، مجرد مزار سياحى، بل صار متنفسا ثقافيا وفنيا لمجموعة كبيرة من الشباب تقصده يوميا للتعبير عن موهبتها أمام المارة، كجزء من فنون الشارع التى غابت عن الميادين العامة فى السنوات الأخيرة.

للمساء نكهة خاصة فى المعز، حيث يحتل عمر الشافعى وأصدقاؤه الأرصفة، حاملين آلاتهم الموسيقية لمحاولة صناعة الابتسامة على وجوه المارة، فحبهم للموسيقى وإيمانهم بها هو ما دفعهم لمحاولة إضافة البهجة إلى شوارعنا.

عمر الشافعى هو شاب فى أواخر العشرينيات يجلس فى شارع المعز منذ عامين، وعلى الرغم من عمله فى الأفراح، لكنه يحب الغناء فى الشوارع للتقرب من الناس، ومحاولة تخفيف همومهم ومشكلاتهم، بحسب تعبيره.

يشعر الشافعى بتوهجه الفنى فى المعز عن الأماكن الأخرى التى يقصدها، فما إن يبدأ فى الغناء والعزف حتى يلتفت إليه زوار المعز بالتصفيق.

بينما يعتبر أحمد ماهر، الطالب بكلية التربية الموسيقية، أصغر من يعزف فى الشارع، حيث بدأ العزف منذ شهرين بصحبة أصدقائه.

يقول ماهر: «الموسيقى ليست هى مصدر عيشى، فأنا أعمل وأدرس وهذا لا يمنعنى من ممارسة هوايتى المفضلة بالعزف والغناء يوميا فى شارع المعز». يشير ماهر إلى أن المصريين مهمومين بظروفهم المعيشية، لذا يحاول إعادة الابتسامة على وجوههم من جديد من خلال الأغانى.

«أنا أتوب عن حبك أنا» «أنتيكا» «ليالينا» «وماله لو ليله توهنا بعيد» «الناس نامت» «بينا معاد» مجموعة الأغانى التى يرددها الشباب فى المعز، بعضها لمطربين مشهورين كالهضبة عمرو دياب وأخرى تراثية لفنان الشعب سيد درويش، وهو ما يجعلهم يرتبطون بالناس عن غنائهم كلمات جديدة من تأليفهم.

واختتم ماهر حديثه: «شوارعنا معروفة دائما بالموسيقى من وقت عازف البيانولا وشارع محمد على وعلى شاطئ الإسكندرية وأصبحت الآن تفتقد كثيرا للموسيقى والفن».