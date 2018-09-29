«الاتصالات»: طرح أكثر من 20 خدمة حكومية على الهاتف المحمول منتصف 2019

أعلن عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن الحكومة ستتيح فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء تطبيقات على الهاتف المحمول، حيث سيتم بحلول منتصف العام المقبل طرح أكثر من 20 خدمة حكومية بالتعاون مع مختلف الوزارات (الضرائب - الشهر العقاري - المرور - التراخيص)، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وتراخيص القيادة بالتعاون مع وزارة الداخلية على الهاتف المحمول.

وقال «طلعت» -في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «تكني سومت 2018» بمكتبة الإسكندرية- إن الوزارة بالتعاون مع البنك المركزي ستقوم بإصدار الكارت الموحد الذي يتلقى من خلاله المواطن كافة مستحقاته المالية لدى الحكومة وسيتم ربطه على المنظومة المصرفية وإتاحتها للتطبيق للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الحكومة قامت بإطلاق حزمة من المشروعات في إطار منظومة التحول الرقمي والشمول المالي ، حيث سيتم خلال الأسبوع المقبل تدريب نحو 1000 متخرج على مختلف روافد تكنولوجيا المعلومات الحديثة وسيتم منح المتميزين منحا تدريبية في كل من الهند والسويد والعديد من الدول لاكتساب الخبرات والمشاركة في المنافسات.

وكشف «طلعت» عن إطلاق منصة الأكاديمية الرقمية لطلبة كلية الهندسة والتي ستكون متاحة على موقع هيئة التنمية التكنولوجية «ايتيدا» كما سيتم البدء في إنشاء 7 مجمعات تكنولوجية داخل الجامعات المصرية من أسوان للدلتا تستهدف التعرف على أهم الأنشطة الموجودة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل كل محافظة لترتبط بالمراكز داخل الجامعات لتشجيع الإبداع والأفكار الخلاقة.

وأكد وزير الاتصالات حرص الحكومة على تنمية وتبني المشروعات الإبداعية لأنها ستكون أهم مصدر لتوفير فرص العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن 76% من الوظائف يتم توفيرها من القطاع الخاص وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي نسبة في تزايد في ظل قيام الحكومة بإعادة الهيكلة لمؤسساتها.