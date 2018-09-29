ضبط المتهمين بسرقة 100 ألف جنيه من مكتب شحن بمطروح

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن مطروح من ضبط مرتكبى واقعة سرقة 100 ألف جنيه من داخل مكتب شحن بمطروح.

البداية بتلقى مدير أمن مطروح إخطارا من مأمور مركز شرطة مطروح، بورود بلاغ من مالك أحد مكاتب الشحن بدائرة القسم، يفيد باكتشافه كسر باب المكتب وسرقة 100 ألف جنيه من داخله.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء علاء سليم مدير الأمن العام بالتنسيق مع أمن مطروح، لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكابها كلا من، «بسيونى. ع. ب، 21 عاما عاطل، وسيد 17 عاما عاطل له معلومات جنائية مسجلة، ومحمود .ع .أ، 18 عاما عاطل، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم».

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مبلغ مالي قدره 90 ألف جنيه، من متحصلات السرقة، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.