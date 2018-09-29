انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منذ قليل، من اجتماعه الطارئ، لبحث المخالفات العديدة التي يشهدها الإعلام الرياضي في الآونة الأخيرة.

وقال أمين عام المجلس، أحمد سليم، في تصريحات لـ«الشروق»، إن المجلس قرر فحص الشكاوى الواردة له والتحقيق في كافة الحلقات بالإعلام الرياضي في الأيام الأخيرة الماضية.

وتابع: "لم يسفر اجتماع اليوم عن قرارات، وسنستكمل التحقيقات في اجتماع غدًا الأحد، لفحص الحلقات ومحتواها لإصدار قرارات بشأنها".

كان المجلس أصدر بيان أمس الأول، أعرب فيه عن استيائه الشديد من الأحداث الرياضية الأخيرة، مؤكدًا أن أي خلافات يجب ألا تمس العلاقات بين دولتين شقيقتين تربطهما روابط تاريخية.