الوسط الفني ينعي الصحفية «هند موسى» رئيسة قسم الفن بموقع التحرير

نعى بعض فناني الوسط الفني وفاة "هند موسى" رئيسة قسم الفن بجريدة "التحرير"، التي توفت اليوم إثر حادث أليم على طريق العين السخنة، عند عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.

قالت الفنانة ياسمين صبري: ‏البقاء لله للصحفية ‎هند موسى، الله يرحمها ويغفر لها.

البقاء لله للصحفية #هند_موسى

الله يرحمها ويغفر لها. — Yasmine Sabri (@yasminesabri) September 29, 2018



وقال الفنان هاني سرحان: ‏هند موسى مين اللى ماتت، وماتت ازاى فجأه كده، لا اله إلا الله، ده إيه وجع القلب ده، مش قادر أصدق والله.

هند موسى مين اللى ماتت .. وماتت ازاى فجأه كده .. لا اله الا الله .. ده ايه وجع القلب ده مش قادر اصدق والله — Hani sarhan (@Hanisarhan) September 29, 2018



أما السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء، قالت: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون، رئيسة قسم الفن بالتحرير هند موسي في ذمة الله، هند من أحسن الشخصيات اللي اتعاملت معاها، قمة المهنية والاحترام، ربنا يرحمك يا هند ويثبتك عند السؤال ويصبر أهلك".



والفنانة ندى بسيوني علقت قائلة: ‏عزائي لأسرة الصحافة الفنية وجريدة التحرير في وفاة الصحفية ‎هند موسى، رئيس قسم الفن بالتحرير، أثر حادث أليم خلال عودتها من مهرجان الجونة.ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويصبر أهلها.

انا لله وانا اليه راجعون..رئيسة قسم الفن بالتحرير هند موسي في ذمة الله.. هند من احسن الشخصيات اللي اتعاملت معاها..قمة المهنية والاحترام.. ربنا يرحمك يا هند ويثبتك عند السؤال ويصبر اهلك..#هند_موسي — Engy Alaa (@engyalaa) September 29, 2018



ومخرج مسلسل رحيم "محمد سلامة" علق قائلا:‏ لا حول ولاقوه إلا بالله، هند موسي في ذمة الله، أنا مش فاهم والله.

عزائي لاسرة الصحافة الفنية وجريدة التحرير في وفاة الصحفية #هند_موسى رئيس قسم الفن بالتحرير اثر حادث اليم خلال عودتها من مهرجان الجونة .

ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويصبر أهلها

البقاء لله — Nada Bassiouny ندى بسيوني (@NadaBassiouny7) September 29, 2018



والمطرب "محمد الشامي" كتب على تويتر قائلا: ‏لاحول و لا قوة الا بالله، الله يرحمك يا هند، إدعولها أرجوكم، ربنا يرحمك و يصبر أهلك.

لاحول و لا قوة الا بالله ، الله يرحمك يا هند ، ادعولها ارجوكم ...ربنا يرحمك و يصبر اهلك #هند_موسي — Ahmed Shamy (@AhmedShamy) September 29, 2018

ونشرت الفنانة منة فضالي صورة للصحفية "هند" على موقع "أنستجرام" وعلقت قائلة: حبيبتي يا هند، ربنا يرحمك برحمته، كنتي لسه مكلماني هتوحشيني بجد أوي، أرجوا قراءة الفتحة على روح صديقتي هند موسى.