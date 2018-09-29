يجرى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، زيارة إلى الكويت، وسط توقعات بأن يبحث وساطة الكويت لحل الأزمة القطرية.

ومن المقرر أن يلتقى أمير الكويت الشياخ صباح الحمد الجابر الصباح، بالأمير محمد بن سلمان؛ حيث سيعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، تتناول العلاقات الثنائية، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

كما سيلتقى ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، مع ولى العهد الكويتى الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالكويت.

وقال مصدر خليجى لوكالة «رويترز» إن «الخلاف مع قطر سيكون على جدول المحادثات».

فى السياق ذاته، تزينت الشوارع والميادين الرئيسية، وصالة التشريفات بمطار الكويت الدولى، بالأعلام الكويتية والسعودية، استعدادا لزيارة ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، إلى الكويت، والتى تحظى باهتمام شديد على المستوى الرسمى.

وكانت دول الرباعى العربى لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) قد أعلنت فى 5 يونيو 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار فى المنطقة والتدخل فى شئونهم الداخلية.