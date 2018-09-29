وزير الاتصالات :الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 76% من فرص العمل

أكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تشجيع ودعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال باعتباره حجر الأساس لبناء اقتصاد المعرفة، مشيرا إلى الدور الحيوي للشركات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير 76% من فرص العمل.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور/ عمرو طلعت Techne

و استعرض الوزير كلمته في افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر ومعرض "تكني سميت"الجهود المبذولة لتهيئة البيئة الحاضنة للابتكار، وتطوير الأفكار الخلاقة للشباب وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، ورفع قدرات الشركات الناشئة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وتشجيع مفاهيمه بين الشباب والطلاب في مختلف المراحل العمرية. مؤكدا على أنه تم إنشاء أربع مناطق تكنولوجية في عدد من المحافظات لتكون بمثابة مراكز لاستقبال الشركات المبدعة الصغيرة والمتناهية الصغر وشباب المبدعين، كما يتم التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإقامة 7 مجتمعات للإبداع التكنولوجي في الجامعات المصرية كمرحلة أولى لرعاية الإبداع وتشجيع الشباب على الإبداع وريادة الأعمال.

وأضاف الوزير أنه يتم إتاحة عدد من البرامج التدريبية لتأهيل الشباب للعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تخصصات تكنولوجية مختلفة بما يتواكب مع ديناميكية سوق العمل ومتطلباته من خلال منصة الأكاديمية الرقمية المتاحة ضمن مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل"، موضحا أنه سيتم البدء في برامج تدريبية لبناء قدرات آلف خريج في مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات.

وعبر الوزير عن أمله في الشباب المصري خصوصا في وجود براعم المبدعين ومشاركتهم في المؤتمر والمعرض؛ حيث اصطحب سيادته أصغر المشاركين بالمؤتمر والذي يعد نموذجا للنشء المبدع، مشيرا إلى أنه يمثل رمز للمستقبل.

كما استعرض طلعت أهم المشروعات التي تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لبناء مجتمع رقمي قادر على احتضان الإبداع والفكر الخلاق؛ وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي وتعزيز الشمول المالي، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة أكثر من 20 خدمة حكومية في منتصف يونيو 2019 والتي ستتيح الفرصة للشركات الناشئة لبناء تطبيقات على الهاتف المحمول تدعم المنظومة التكنولوجية للخدمات الإلكترونية المقدمة في قطاعات الدولة المختلفة.