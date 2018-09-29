المسلمون والأقباط يبعثون «رسالة سلام» من المتحف القبطي

استضاف المتحف القبطي بمجمع الأديان احتفالية خاصة مساء أمس، في إطار فعاليات مهرجان السماع الدولي للإنشاد والموسيقي الروحية، تزامنا مع الدورة الرابعة لملتقى الأديان تحت شعار«هنا نصلي معًا»، بقيادة الدكتور انتصار عبد الفتاح خبير الشئون الثقافية والفنية بوزارة الثقافة.

وشاركت لأول مرة، الطوائف المسيحية المختلفة مع الإنشاد الصوفي، بالإضافة إلى فرقة رسالة سلام، وفرقة حور للإنشاد الديني، بحضور 16 دولة: «إندونيسيا، كونغو برازافيل، والجزائر، والهند وباكستان واليونان والصين ونيجيريا واليمن والمغرب وتونس وأثيوبيا والسودان وسيريلانكا والأردن».

وقدمت الفرق باقة من الأناشيد الدينية والمديح النبوي، بينما قدمت الفرق الكنسية مجموعة من الترانيم، وألحان القبطية والبيزنطية.

وقدمت الفرقة الإثيوبية المسيحية، أغنية رائعة، ما دفع الفرق والجمهور بالترديد ورائهم، رغم اختلاف اللغات والديانات.

وبدأ الحفل بعزف الفرق للسلام الوطني، ثم ألقى انتصار عبد الفتاح كلمة ترحيب بالحضور والفرق المشاركة، وأكد فيها على دور الموسيقى في التقريب بين الثقافات المختلفة وصناعة السلام بين الشعوب، مطالبا الفرق بإلقاء أناشيدهم، في نفس الوقت كدعوة للصلاة معا.

يُذكر أن الملتقى يتزامن مع اليوم العالمي للسياحة، واليوم العالمى للسلام.