تجديد حبس 13 متهما في قضية حادث الواحات 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس 13 متهما، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالاشتراك في الهجوم على قوات الشرطة بمنطقة الواحات البحرية في أكتوبر 2017، والتي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات، والشروع في القتل العمد وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وكذا حيازة مفرقعات.

كما أسندت النيابة إليهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.