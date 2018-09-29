فالفيردي يتحمل قرار إراحة ميسي

أكد إرنستو فالفيردي المديرالفني لبرشلونة الإسباني على أن قرار إراحة ليونيل ميسي نجم الفريق في المباراة التي إنتهت بتعادل الفريق الكتالوني بنتيجة 1-1 مع أتليتك بلباو، هو من يتحمل مسؤليته.

وانتهت المباراة بتعثر برشلونة للمرة الثالثة على التوالي بعد ما تعادل أمام جيرونا، وخسر أمام ليجانيس، ثم التعادل أمام بلباو بهدف لمثلة في سابع جولات الدوري الإسباني "تابع التفاصيل"

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "قرار إراحة ليونيل ميسي هو مسئوليتي، لقد لعب 4 مباريات في 10 أيام، كان لا بد أن يرتاح".

وأضاف: "لو فزنا اليوم بعد إراحة ميسي كان لن يتم طرح الأمر، وسيقولون يا له من قرار جيد من المدرب".

وعن الأزمة التي يمر بها الفريق خلال الفترة الحالية وحصده لنقطتين من أصل 9، علق قائلًا: "المباراة القادمة أمام توتنهام مهمة للغاية، ولو فزنا فيها ستكون خطوه كبيرة للأمام".

فالفيردي تطرق للمستوى الدفاعي السيء للفريق بقوله: "في الوقت الحالي نستقبل أهداف سخيفة، لكن هذه هي كرة القدم، يجب أن علينا مواجهة هذا الأمر، وإيجاد حلول تجعلنا أقوى في هذه المنطقة".