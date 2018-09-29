تحرير 19 محضرا مخالفا للمخابز البلدية بـ«ديرمواس»

حرر مكتب تموين مركز ديرمواس بالمنيا، 19 محضرا مخالفا للمخابز البلدية، خلال حملة تفتيشية نظمتها الوحدة المحلية بالمركز، في إطار متابعة المخابز والوقوف على جودة إنتاج رغيف الخبز ومدى مطابقته للمواصفات ومدى التزام أصحاب المخابز بالقرارات التموينية الصادرة.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا، أن الحملة أسفرت عن تحرير 19 محضرا متنوعا ما بين نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم الاحتفاظ بميزان حساس وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم وجود سجلات.

وفى الإطار نفسه تم تنظيم حملة مفاجأة على مستودع الدقيق الرئيسي بديرمواس، للتأكد من جودة الدقيق والردة وسلامة التخزين والوزن، كما تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، وردع أي شخص تسول له نفسه بالقيام بأعمال غش وتدليس.