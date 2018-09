كيف تحتفظ بوزن ملائم إذا نجحت فى التخلص من الزائد

التخلص من الوزن الزائد أول نصيحة على قائمة لائحة صحة الإنسان يسعى الجميع إليها. ينجح من يصمد ويخفق من ينقصه الجلد لكن الجميع بلا شك يحاول.

إذا نجح الإنسان بالفعل فى التخلص من الوزن الزائد على مقدراته الصحية وسجل وزنا ملائما لا يثقل كاهله أو يمثل عبئا على دورته الدموية وكفاءة أعضاء جسده فهل يمكنه الحفاظ على هذا الوزن الملائم؟

الواقع أن الكثيرين ممن ينجحون فى إنقاص أوزانهم سرعان ما يستعيدون ما فقدوه فى وقت قد لا يتعدى السنة الواحدة.

مراجعة ما نشر هذا الأسبوع فى الدورية البريطانية المرموقة:

New England Jowrnal of Medicine

يشير صراحة إلى السبب الحقيقى وراء تلك الظاهرة. إن جسم الإنسان نفسه هو الذى يأتى برد الفعل. يفرز الجسم هورمونات تبطئ من معدلات التمثيل الغذائى وتحفز الإحساس بالجوع الأمر الذى ينتهى بطبيعة الحال إلى زيادة الوزن مرة أخرى.

الدراسة التى أجريت فى جامعة ملبورن (University of Melbourne) والتى شملت خمسين شخصا (رجالا ونساء) من البدناء حيث كان متوسط أوزانهم ٢٠٩ أرطال خضعوا فيها لنظام غذائى صارم يتناولون فيه يوميا ولعشرة أسابيع متصلة ٥٥٠ سعرا حراريا فقط فى حمية غذائية نباتية مضافا إليها ما يحتاجه الجسم من مكملات غذائية وفيتامينات.

أكمل التجربة للنهاية أربعة وثلاثون شخصا بينما انسحب الآخرون.

حقق الباقون للنهاية الهدف فكان متوسط ما فقده الشخص منهم ٢٩ رطلا ومن ثم طلب إليهم أن يعودوا لنظام غذائى متوازن عادى.

متابعة من فقدوا المستهدف من أوزانهم كانت المرحلة الثانية من الدراسة والتى تم فيها بالفعل رصد تلك الرغبة فى تناول الطعام وأحاسيس الجوع إلى مظاهر بطء عمليات التمثيل الغذائى الأمر الذى معه بدأت أوزانهم فى الزيادة.

كيف إذن يمكن الحفاظ على الوزن الملائم على الرغم مما يحدث من تغيرات فى مستوى الهورمونات وبطء فى تفاعلات التمثيل الغذائى ورغبة الإنسان المتزايدة فى تناول الطعام؟

توصى الدراسة بأن يزن الإنسان نفسه بانتظام مرة كل أسبوع فإن فى ذلك تنبيها نفسيا يحفز الإنسان على الاهتمام بثبات وزنه وأن يهتم بقدر ما يأكل من بروتين وكربوهيدرات ينخفض فيها قدر السكر (Low glycamic Index).

< أطعمة يعلو فيها قدر البروتين:

اللحوم الحمراء قليلة الدهن، الأسماك، لحوم الدجاج، البيض ومنتجات الألبان، التوفو (من المطبخ الصينى).

< أطعمة كربوهيدراتية قليلة السكريات:

الحبوب منها الشوفان وردة الشوفان، العدس، اللوبيا والفاصوليا، المكسرات، الأرز الكامل (دون تبييض) أنواع السيريال التى تحتوى على الردة، البطاطا، الزبادى، اللبن، ومن الفاكهة التفاح والبرتقال، الخوخ وأنواع التوت البرى.

الكربوهيدرات تقاوم تغيرات الهورمونات وبطء عمليات التمثيل الغذائى الأمر الذى يثبط الإحساس بالجوع.

الأمر لا يقف عند ذلك إنما يجب أن يرتبط ببعض النشاط البدنى الذى ينشط الدورة الدموية ويدفع بمعدل احتراق المواد الدهنية المدخرة واستخدامها فى جلب الطاقة بدلا من اللجوء لمصادر الطاقة فى العضلات.

فقدان الزائد من الوزن استثمار حقيقى للصحة وحماية من أمراض عديدة تواكب التقدم فى السن مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر من النوع الثانى لذا فهو بالفعل ضرورة مهمة تستدعى بعضا من الاهتمام والجهد أما الأهم فهو الحفاظ على الوزن الملائم وهذا هو الجهد الأكبر والممكن فى آن واحد.