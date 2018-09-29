وزير التعليم: فوجئنا بأشخاص هدفهم «عكننة المصريين» فى الأسبوع الأول للدراسة

شوقى: نعلم المشكلات المتكررة والمزمنة ونحاول إيجاد حلول لها من خارج الصندوق..

مشكلة الكثافة الطلابية موجودة منذ 15 عامًا وستستمر 10 سنوات مقبلة

تعاون مع الأزهر لإدراج المدارس الأزهرية فى المناهج الجديدة.. ونتائج البروتوكول الموقع مع «فيزا» خلال شهرين



قال وزير التربية والتعليم طارق شوقى، إن نتائج الدراسة فى الأسبوع الأول من العام الدراسى فاقت التوقعات من تسليم الكتب وتجهيز الفصول وحماس المعلمين، موضحا أن 27 قيادة من الوزارة أجرت جولات ميدانية فى 27 محافظة بالتعاون مع المحافظين ومديرى المديريات.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر الوزارة، اليوم: «فوجئنا خلال الأسبوع الأول من الدراسة بوجود أشخاص يريدون «عكننة المصريين»، وذلك من خلال استبدال صور المدارس اليابانية الناجحة وزيارة رئيس الوزراء لمدرسة يابانية بصورة المدارس التى تحتوى على كثافات عالية فى دولة العراق.

وتابع: «لم نصرح بأن مدارسنا ستتحول إلى مدارس مثل الموجود فى سويسرا، لكن أوضحنا أن هناك تغييرا فى المناهج فقط، ولم نتطرق لموضوع كثافة الطلاب فى الفصول نهائيا، مضيفا أن الكثافة الطلابية موجودة منذ 15 عاما، وستستمر لمدة 10 سنوات فى المستقبل، مشيرا إلى أنه لحل هذه المشكلة نحتاج إلى 22 ألف فصل إضافى، بتكلفة 100 مليار جنيه.

وانتقد الوزير، نشر صور تظهر الكثافات المرتفعة داخل الفصول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: «ما الفائدة من تصوير لقطة للكثافة ونشرها على مواقع التواصل ثم نقوم بالنواح والعويل ونعلم المشكلات المتكررة المزمنة ونحاول إيجاد حلول لها خارج الصندوق».

وأشار إلى اشتراك الوزارة فى معرض فرانكفورت السنوى يوم 12 أكتوبر المقبل، حيث سيتم عرض التجربة الجديدة فى التعليم أمام أهم دور النشر على مستوى العالم، لافتا إلى انتهاء عدد من دور النشر الكبرى من إعداد دليل أولياء الأمور للصفوف الأولى المطبق عليها النظام الجديد فى التعليم، ليستطيع ولى الأمر متابعة الدراسة مع الطالب بدلا من الكتب الخارجية، مشيرا إلى أن دليل ولى الأمر سيتم طباعته وتوزيعه قبل بداية الفصل الدراسى الثانى.

وأكد شوقى، حصول طلاب المدارس المصرية اليابانية على تعليم أفضل من المقدم فى المدارس الدولية، مشيرا إلى أن المدارس اليابانية فى المرحلة الثانية والمقرر أن تكون فى القرى والأرياف سيتم إعفاء طلابها من المصروفات الدراسية.

ولفت الوزير إلى توقيع بروتوكول تعاون قبل يومين مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإدراج المدارس الأزهرية فى المناهج الجديدة، بالإضافة إلى استخدام التابلت فى التعليم الأزهرى، لافتا إلى أنه سيتم استغلال المساحات المتاحة فى الأزهر والمدرسين لسد العجز فى التربية والتعليم.

وقال، إن نسبة توزيع الكتب على سنوات النقل التى لم تشهد تغييرا فى المناهج، بلغت 99٪ خلال الأسبوع الأول للدراسة، مشيرا إلى تسلم الوزارة شحنة من التابلت الذى سيتم توزيعه على طلاب الصف الأول الثانوى، فيما سيجرى تسلم باقى الشحنات، لافتا إلى أنه تم توصيل خطوط الاتصالات إلى جميع المدارس الثانوية بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأضاف شوقى، إن نتائج البروتوكول مع شركة «فيزا» بشأن رفع الحوافز المقدمة للمعلمين والإداريين ومنها خصومات لدى التجار، وتأمين طبى وشخصى، وبطاقة مميزة للمعلم فى المحلات،

ومن جانبه، قال المدير التنفيذى لشركة «فيزا مصر» طارق محفوظ: أن مذكرة التفاهم بين «فيزا» ووزارة التربية والتعليم، تعتمد على الإسهام فى إنجاح تطوير المعلمين من خلال بناء منظومة رقمية حديثة لصالح المعلم، بالإضافة إلى المشاركة فى رسم الملامح الجديدة للصورة الذهنية للمعلم من خلال دعم المعلم ببرامج التثقيف المالى التى تساعده على توصيل المعرفة للطلاب وأخيرا دعم خطة الحكومة والوزارة للتحول الرقمى من خلال توفير محتوى رقمى مالى للمعلم.

فيما أشار نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين محمد عمر، إلى أن البروتوكول الموقع مع شركة «فيزا» يهدف لرفع الحوافز المقدمة للمعلمين والاداريين منها خصومات لدى التجار، وتأمين طبى وشخصى، وبطاقة مميزة للمعلم فى المحلات.

وأضاف عمر فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى، أن برنامج «المعلمون أولا» سيصل إلى أصغر قرية ونجع فى مصر، مشيرا إلى أن البرنامج القائم على تدريب المعلمين، سيكون للمعلم المتفوق، وسيحصل من خلاله على مجموعة من النقاط، التى ستحول إلى فوائد ملموسة ماديا ومعنويا.