«زلزالان» يتسببان في انهيار جسر تاريخي بإندونيسيا

انهار جسر تاريخي بطول 250 مترا على طريق «بونوليلي» بمدينة بالو، عاصمة جزيرة سولاويسي الإندونيسية، بعد وقوع زلزالين أمس الجمعة بها بقوة 7.4 و5.9 درجة.

وأظهرت صور صادرة عن الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث، الفولاذ المطلي باللون الأصفر الداعم للجسر، بعد تعرضه لأضرار.

وقالت وزارة النقل إن الرافعات في ميناء «بانتولوان» في مدينة بالو سقطت؛ مما تسبب في تأجيل خدمات الميناء.

وحث الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، المواطنين، على التزام الهدوء، قائلا إن هناك مساعدات في الطريق. وقال: «لقد أصدرت أوامر لوزير تنسيق الشؤون الأمنية والهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث، والجيش الإندونيسي للسفر إلى جزيرة (سولاويسي) للتعامل مع هذا الوضع الطارئ في أسرع وقت ممكن». وأضاف: «سوف نتغلب على تلك المحنة معا».

وكان مسؤول إندونيسي قد أعلن -في وقت سابق اليوم السبت- عن ارتفاع عدد ضحايا زلزالين، أعقبهما موجات مد عاتية «تسونامي» بجزيرة «سولاويسي» إلى 384 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث، سوتوبو نوجروهو، إن 29 شخصا على الأقل فقدوا وتعرض 540 آخرين لإصابات خطيرة، بعد زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب مدينة بالو، عاصمة سولاويسي أمس الجمعة. وأضاف أن حصيلة القتلى ربما ترتفع، حيث إن الأرقام واردة فقط من مدينة بالو.

وتعرضت منطقة دونجالا المجاورة أيضا لتسونامي.