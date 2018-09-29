تلويح أمريكي لعزل سوريا حال عرقلة العملية السياسية

*دمشق تعلن إعادة فتح معبر نصيب الحدودى مع الأردن.. وعمان: المعبر مازال مغلق من جانبنا والمحادثات مستمرة



هدد جيم جيفري ممثل الولايات المتحدة الخاص بسوريا، أمس الجمعة، بتبني بلاده مع حلفائها «استراتيجية عزلة» تشمل العقوبات إذا عرقل الرئيس السورى بشار الأسد العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.

وقال جيفري فى مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، إن واشنطن ستعمل مع دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، لفرض عقوبات دولية مشددة إذا تقاعست حكومة الأسد عن التعاون بخصوص إعادة كتابة الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات.

وأضاف جيفري: «إذا فعل النظام ذلك، نعتقد أن بوسعنا عندئذ ملاحقته بنفس الطريقة التي لاحقنا بها إيران قبل 2015، بعقوبات دولية مشددة»، مشيرا إلى أن عقوبات فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي.

وتابع: «حتى إذا لم يقرها مجلس الأمن، فسنفعل ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، سنفعله من خلال حلفائنا الآسيويين، ثم سيكون شغلنا الشاغل جعل الحياة أسوأ ما يمكن لهذا النظام المتداعي ونجعل الروس والإيرانيين الذين أحدثوا هذه الفوضى يهربون منها».

وقام حلفاء الأسد، «روسيا وإيران»، فضلا عن الصين، ببعض الاستثمارات في البلاد، لكنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف إعادة الإعمار ويريدون تقاسم العبء مع دول أخرى، فيما قالت الدول الغربية إنها لن توافق على تمويل إعادة إعمار سوريا أو إسقاط العقوبات دون تسوية سياسية، وتجعل العقوبات الأمريكية من الصعب بالفعل على الشركات الأجنبية العمل هناك.

وكان مجلس الأمن قد فوض مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفان دي ميستورا للتوصل إلى اتفاق على دستور جديد وانتخابات جديدة وإصلاح نظام الحكم في سوريا، بعد أن تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية في مؤتمر السلام السوري في منتجع سوتشي الروسي في يناير المقبل، والأمر متروك لدي ميستورا ليقرر من يختار، وقال دي ميستورا إنه سيختار نحو 50 شخصا، بينهم مؤيدون للحكومة والمعارضة ومستقلون.

ووافقت الحكومة السورية في البداية على الخطة، لكنها رفضتها في وقت لاحق، ويأتي تقديمها قائمة أسماء إلى الأمم المتحدة في أعقاب اجتماع هذا الشهر بين الأسد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفي سياق متصل، نفت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، فتح معبر جابر نصيب على الجانب الأردني مع سوريا، وقالت غنيمات في بيان صحفي، إن معبر جابر نصيب ما يزال مغلقا، ولَم يتم افتتاحه أمام حركة نقل البضائع والمسافرين، مضيفة أن الجانبين مستمران بدراسة موضوع فتح الحدود للوقوف على الأوضاع في المراكز الجمركية، حيث اجتمعت اللجان الفنية المعنية لهذه الغاية".

وأوضحت المتحدثة أن الاجتماعات الفنية لفتح الحدود مستمرة، مشيرة إلى أن إعادة فتح الحدود يتطلب توفر بنية تحتية ومعايير لوجستية وفنية يلزم تحقيقها قبل افتتاح الحدود.

وكانت وزارة النقل السورية، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم السبت، عن فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وبدء حركة عبور الشاحنات والترانزيت عبر الحدود السورية – الأردنية"، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

ويعتبر معبر نصيب من أهم المعابر مع سوريا حيث يشكل بوابة سوريا والأردن باتجاه دول الخليج، وتقدر عائداته السنوية بالنسبة لسوريا والأردن بمليارات الدولارات.

ومطلع يوليو الماضي، استعاد الجيش السوري السيطرة على معبر نصيب بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية على المعبر عام 2012.