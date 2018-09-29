دلالات بيولوجية للكشف المبكر عن الألزهايمر

يظل إلى وقتنا هذا مرض الألزهايمر أو «خرف الشيخوخة» كما يطلق عليه إحدى مفاجآت خريف العمر القاسية التى لا يمكن التنبؤ بها أو استشراف خطرها قبل أن تهبط على الإنسان.. قدر لا مفر منه. تمحو ذاكرته وتعبث بتجاربه المدخرة وتدهم فى طريقها كل معارفه الإنسانية لتحيله إلى كيان لا علاقة تربطه بما يراه حوله أو من يعيش معه.

يبدو أن العلم يراجع معارفه ويعيد ترتيب أوراق ملف الألزهايمر فى خطوة قد تكون حجر الزاوية فى تشخيص المرض أو إمكانية حدوثه لاحقا، الأمر الذى قد يؤدى لتحديد وسائل للوقاية منه أو علاجه بصورة أكثر فاعلية مما عليه الآن.

صرح كريتون فيليبس مدير برامج الشيخوخة ومرض ألزهايمر فى المعهد الوطنى الأمريكى للألزهايمر وأمراض الشيخوخة بأنه يجب إعادة النظر فى تعريف مرض الألزهايمر بأسلوب جديد لم يسبق استخدامه. وأنه يجب استحداث وسائل تشخيصية جديدة وتقنيات مختلفة تتيح التنبؤ باحتمالية حدوثه فى أشخاص بعينهم دون غيرهم فى نفس المراحل العمرية حيث تبدأ أعراض الألزهايمر عادة بعد الخامسة والستين من العمر.

من تلك التقنيات الوسائل الخاصة بتقييم التغيرات التى تحدث فى خلايا المخ نتيجة الإصابة بالألزهايمر، ثم تصوير المخ بالأشعة المقطعية ثم الدلالات البيولوجية التى يمكن رصدها فى سوائل النخاع الشوكى مثل زيادة نسبة بروتين الأميلويد وبروتين التاو الأمر الذى قد يتشابه مع رصد معدلات الكولستيرول والدهون الثلاثية فى الدم إلى جانب ارتفاع ضغط الدم أو نسبة السكر الأمر الذى يشى بخطورة ما قد يتبعها مثل الإصابة بجلطة القلب أو المخ.

على الرغم من أهمية تلك الدلالات فى الكشف المبكر عن الألزهايمر فإن ذلك التقرير الأخير الذى أصدره المعهد الوطنى يؤكد أن هناك من يعانون أيضا من زيادة نسبتها فى سائل النخاع الشوكى والمخ إلا أن ذلك لا يتسبب فى إصابتهم لاحقا بالألزهايمر وحتى وفاتهم.

يطالب التقرير بإجراء مزيد من الأبحاث العلمية التى تستهدف تطوير الأدوية المقاومة للتغيرات التى تحدث مبكرا فى خلايا المخ إذ إنها بلا شك قد تحمى من التدهور السريع فى وظائف المخ.