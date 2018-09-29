قال الدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة أمن المعلومات بغرفة صناعة التكنولوجيا باتحاد الصناعات، إنه لا يوجد نظام تقني آمن 100%، متابعًا أن ما حدث ممن اختراق 50 مليون حساب على «فيسبوك» أمس، أمر جيد لإعادة الانتباه في التعامل مع البيانات الشخصية عن طريق التواصل الاجتماعي بشكل عام.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء السبت، أن هناك في أمن المعلومات ما يسمى بـ«Zero Day Attack»، أي أن هناك ثغرة معينة لم تُكتشف إلا من قبل مجموعة معينة، تمكنهم من استغلالها في اختراق الصفحات الشخصية وقتما تشاء.

وأشار إلى تهديد أحد الهاكرز بحذف حساب مؤسس موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معقبًا: «لا يوجد حل لهذا الأمر، وليس أمامنا إما أن ننتظر حتى يفي ما يتوعد به هذا الهاكرز أم لا، أو أن يتم إغلاق الموقع ليفوت على الهاكر تلك الفرصة».

وأوضح أن الاختراق الذي شهده 50 مليون حساب على فيسبوك أمس، هو عبارة عن اكتشاف ثغرة تمكن المخترق من الوصول إلى بيانات المستخدمين من خلال أداة «view as»، متابعًا أن الإجراء الذي اتخذه «فيسبوك» للمواجهة هو الحل التقني السليم لهذا النوع من الهجمات.

وأعلن هاكر تايوانيًا يدعى تشانغ تشي يوان، عبر صفحته على «فيسبوك» أنه سيحذف حساب مؤسس الموقع، مارك زوكربيرج، الأحد المقبل، على مرأى ومسمع من الجميع، إذ يعتزم إذاعة عملية القرصنة على حساب «زوكربيرج» في بث حي أمام آلاف المتابعين.