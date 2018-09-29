الأردن ينفي فتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا

قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الإردنية، جمانة غنيمات، السبت، إن معبر جابر نصيب الحدودي مع سوريا ما زال مغلقا، ولَم يتم افتتاحه أمام حركة نقل البضائع والمسافرين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، اليوم، عن غنيمات قولها، إن الجانبين (الإردني والسوري) مستمران بدراسة موضوع فتح الحدود للوقوف على الأوضاع في المراكز الجمركية، حيث اجتمعت اللجان الفنية المعنية لهذه الغاية.

وأضافت، إن الاجتماعات الفنية لفتح الحدود مستمرة، موضحة أن إعادة فتح الحدود يتطلب توفر بنية تحتية ومعايير لوجستية وفنية يلزم تحقيقها قبل افتتاح الحدود.

وكانت وزارة النقل السورية، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن وبدء حركة عبور الشاحنات والترانزيت، بعد ست سنوات من إغلاقه.