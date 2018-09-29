محافظ كفر الشيخ يخاطب «الإسكان» لإقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة

أعلن محافظ كفر الشيخ إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم، أنه خاطب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن المواقع المتاحة لمشروع الإسكان المرحلة الثالثة، والإعلان عن عدد العمارات والوحدات السكنية، والمواقع المتاحة للمشروع بمدينة كفرالشيخ وهي، موقع أرض تحيا مصر بغرب مدينة كفر الشيخ، على مساحة 10 فدان، ويكفي لإقامة وحدات إسكان اجتماعي في حدود 1400 وحدة سكنية، وتم بدء العمل بـ14 عمارة بـ280 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من صب سقف الدور الأرضي لعمارتين، وجاري العمل في أعمدة الدور الأرضي والأساسات لباقي العمارات، كما تم عمل رسومات خاصة لبعض القطع بالموقع المذكور.

وأضاف أنه تم اعتماد هذه الرسومات من وزارة الإسكان لتكون ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك لإمكانية الاستخدام الأمثل للأراضي المتاحة، وجاري إعداد المقايسات الخاصة لـ9 عمارات بالموقع لاعتمادها والبدء في أعمال الطرح والترسية لها، بالإضافة إلى موقع أرض شونة السيارات بسخا وموقع أرض سوق الحمراوي، حيث تم إعداد الرسومات المعمارية بمعرفة المديرية وتم إرسالها للوزارة للمراجعة والاعتماد، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، كما وافق محافظ كفر الشيخ على طرح إقامة 8 عمارات إسكان اجتماعي جديدة بأرض مصنع القمامة بغرب مدينة كفر الشيخ في مناقصة عامة، منهم 3 عمارات نماذج خاصة وهي نماذج جديدة اعتمدتها وزارة الإسكان للتقليل من هدر المساحات المخصصة للإسكان وزيادة عدد الوحدات السكنية بنفس الموقع المخصص.

وذكر أن الموقع المتاح لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة دسوق، أرض سوق المواشي والموقع يسع 8 عمارات بـ192 وحدة سكنية، خارج الحيز العمراني وتم إرساله لوزارة الإسكان للتعرف عن مدى إمكانية إدراجه ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

بالإضافة إلى الموقع المتاح للمشروع بمدينة سيدى سالم، بأرض منشأة على والموقع يسع لـ6 عمارات بـ144 وحدة سكنية وتم مخاطبة وزارة الإسكان للموافقة على إدراج عمارتين بالموقع ضمن المرحلة الثالثة من المشروع وذلك في حدود العدد اللازم للحاجزين بمدينة سيدى سالم.

جدير بالذكر أن عدد الحاجزين بمدينة كفرالشيخ تخطى الـ10 آلاف مواطن، ويلزم لإمكان تلبية حاجة المواطنين من وحدات الإسكان الاجتماعي مساحة 60 فدانا داخل الحيز العمراني لمدينة كفر الشيخ.