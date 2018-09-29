روما يصطدم بلاتسيو في ديربي العاصمة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب الأليمبيكو في رالثالثة عصر اليوم، السبت، حيث تقام مباراة ديربي روما بين فريقي روما ولاتسيو بعد أن حققا نتائج إيجابية في الجولة الماضية.

وتنفس إيزيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما الصعداء بعد فوز روما برباعية نظيفة على فروسينوني، بعدما حصد الفريق نقطتين فقط في آخر أربع مباريات.

ويملك روما حاليًا ثماني نقاط، بينما يحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 12 نقطة بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي على حساب أودينيزي 2 - 1.

ويأتي الديربي مبكراً هذا العام ليصبح تحت تأثير بدايات الموسم لكلا الفريقين، فلاتسيو بعد ست أسابيع يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة، وخلفه روما عاشراً بعشر نقاط.

ورغم البداية البطيئة وخسارة أول مبارتين، تدارك لاتسيو أموره سريعاً، وبدأ عملية حصد النقاط عبر تحقيق أربعة انتصارات متتالية أعادته سريعاً للمسار الصحيح الذي كان عليه في الموسمين الماضيين.

ويأمل إنزاجي أن يواصل كسر الحواجز والتحليق بفريقه، فكما علق كلاوديو لوتيتو، رئيس النادي، أن فريق لاتسيو هذا تم تصميمه ليذهب أبعد من المتوقع ويتعدى الحدود العادية له، ولقاء الديربي سيكون محطة بناء جيدة للاستمرار ضمن المربع الذهبي وإعطاء الفريق دفعة معنوية قبل خوض منافسات الدوري الأوروبي التي يستهدف الفريق التتويج بها.

وفي الجهة المقابلة، يمر روما بحالة تراجع كبيرة مقارنة بإنجازات الموسم الفائت، فبعد الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا والحلول ثالثاً بأريحية في جدول الدوري، كان يتوقع أن يبدأ روما بقوة ويكون أحد فرسان الرهان على السكوديتو.

انتصارين، واحد منهم بشق الأنفس، وتعادلين وهزيمتين، كانت تلك حصيلة ذئاب العاصمة في الدوري، بالإضافة إلى عرض باهت وهزيمة ثقيلة أمام ريال مدريد أوروبياً لا تليق بفريق كان قريباً من مواجهة نفس الفريق بنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

في السنوات الأخيرة لطالما كان الديربي يذهب للفريق الذي يمر بفترة أفضل على صعيد النتائج، وهو ما يضع لاتسيو في صدارة الترشيحات قبل قمة السبت، ولكن قد يكون قدومه في جولة مبكرة فرصة للعودة للماضي والمفاجآت، في لقاء الانتصار فيه يساوي أكثر من مجرد ثلاث نقاط ويشكل منعطفاً قد يزيد من خفقان نسر العاصمة الأزرق والأبيض، أو يكون له مفعول السحر على الذئاب ويعيدها للطريق الصحيح.