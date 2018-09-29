مصدر: تحرير 20 مخالفة بحملات منع سير النقل على الدائرى خلال أسبوعين

واصلت الإدرة العامة للمرور، اليوم، اليوم الرابع عشر على التوالى حملاتها المرورية على الطريق الدائرى لمنع النقل الثقيل من السير على الطريق فى الأوقات المحظورة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، تحت قيادة مدير الإدارة اللواء عصام شادى.

وقال مصدر أمنى إن الحملات حررت 20 مخالفة متنوعة بالقاهرة والجيزة، ومعظمها فى أول 3 أيام من الحملة، مؤكدًا التزام قائدى سيارات النقل بالقرار، وأن الحملات جاءت فى إطار توجيهات الوزير محمود توفيق، بمتابعة تطبيق قرار حظر منع سير سيارات النقل على الطريق الدائرى من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل عن طريق التواجد المرورى الفعّال والجدى ومتابعة الخدمات المرورية.

وأضاف المصدر أن غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور تراقب الطريق الدائرى بكاميرات المراقبة على مدار الـ24 ساعة لضبط المخالفين لقانون المرور ولقرار الحظر، فضلا عن الدفع بالأقوال الأمنية والدراجات البخارية.

وأمر مدير الإدارة العامة للمرور بشن وتكثيف الحملات المرورية مثل حملات الكشف عن الاطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة وحملات الرادار للحد من السرعات والدفع بسيارات الدفع الرباعى وسيارات الاغاثة المرورية لمواجهة أى أعطال على الطرق والتنسيق مع إدارات المرور بشن الحملات المرورية للحد من الحوادث حفاظا على قائدى السيارات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر قرارا بحظر سير سيارات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على خمسة أطنان أو أكثر بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً، اعتبارا من يوم 15 سبتمبر الجارى.

ووقال بيان المكتب الإعلامى لمجلس الوزراء وقتها إن القرار أوضح أن كلا من قاد مركبة بالمخالفة لهذا القرار، تُطبق عليه حكم المادة (74) مكررا (5) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بمعاقبته بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.