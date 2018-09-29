تركيا: تحييد 8 إرهابيين من «العمال الكردستاني» شمالي العراق

ذكر الجيش التركى، اليوم السبت، أن ما لا يقل عن ثمانية إرهابيين من حزب العمال الكردستانى «بي كيه كيه» في شمال العراق، كانوا يخططون لهجمات إرهابية، تم تحييدهم فى غارات جوية.

وغالبا ما تستخدم السلطات التركية كلمة «تحييد» في التصريحات التي تشير إلى أن الإرهابيين المعنيين قد استسلموا أو قُتلوا أو أُسروا.

وقالت هيئة الأركان العامة التركية، في بيان لها، إن العمليات الجوية المضادة للإرهاب قتلت، أمس الجمعة واليوم السبت، ثلاثة إرهابيين في منطقة ميتينا العراقية وخمسة في منطقة أفاسين-باسيان، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وفي حملة الإرهاب التي استمرت لأكثر من 30 عامًا ضد تركيا، كان حزب العمال الكردستاني، الذي تم إدراجه كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولًا عن مقتل 40 ألف شخص، بما في ذلك نساء وأطفال.