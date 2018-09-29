ضبط شخصين بحوزتهما العديد من المحررات الرسمية المزيفة

تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء هشام عامر، من ضبط «كمال.أ» 38 عامًا، بحوزته العديد من المحررات الرسمية المزيفة.

حيث ضُبط بحوزته: (130 بصمة مجسة لخاتم شعار الجمهورية، و12 تصريحًا مؤقتًا ممهورا بخاتم شعار الجمهورية، و18 إيصال سحب تراخيص خالية البيانات، وإيصال سحب تراخيص مدون به بيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، و5 أكلاشيهات بأسماء مختلفة، وشهادة بيانات خالية، و3 شهادات طلب توقيع الكشف الطبي مدون بهم البيانات).

كما تم ضبط: (14 شهادة طلب توقيع الكشف الطبي خالية البيانات، و6 مذكرات فقد خالية، ومذكرة مدونة، وشهادة إتمام المرحلة الثانوية التجارية خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، و5 إيصالات لشركة كهرباء جنوب القاهرة، و8 شهادات قيد ميلاد، وشهادة قيد طلاق، وشهادتي قيد زواج، وإيصال سحب رخصة قيادة مدونة، و3 شهادات إعفاء من الخدمة العسكرية، و5 عقود إيجار، و4 شهادات إتمام المرحلة الثانوية الصناعية خالية البيانات، و1455جنيهًا) وجميع الأوراق منسوب صدورها لجهات مختلفة مزورة بالاصطناع الكامل، وتم ضبط المتهم والمضبوطات بمعرفة العقيد موفق عبدالحميد، والرائد سامح خيرالله، والرائد محمد صبحي.

وفي نفس السياق، تم ضبط «محب.ف» 30 عامًا، وبحوزته: (29 رخصة قيادة وتسيير مزورين، سكانر ألوان، وطابعة ألوان، وشاشة كمبيوتر، وشهادة تجنيد مزورة، وشهادة ميلاد مزورة، وبياني نجاح مزورين)، كما تم ضبط بعض الأوراق معدة للتغليف، و305 جنيهات، وضُبط المتهم والمضبوطات بمعرفة الرائد محمد رحيل والرائد محمد دشيش، تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، وأمر اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور بإحاتهم للنيابة المختصة.