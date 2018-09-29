ضبط 4680 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة بالجيزة

حجز 16 توكتوكا.. وتحرير 110 مخالفات رادار.. و16 سير نقل يمين الطريق



واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء علاء متولي، حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 4680 مخالفة مرورية، تتصدرها الانتظار الخاطئ بـ2215 مخالفة، و1954 مخالفة متنوعة.

وتم حجز 16 توكتوكا، و25 دراجة نارية، وضبط 95 موقفا عشوائيا، وتحرير 110 مخالفات تجاوز السرعة المقررة «رادار»، و30 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و39 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى 12 سائقًا بسبب زيادة التعريفة المقررة، 34 مخالفة حمولة زائدة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، واللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، كما تم تحرير المحاضر اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.