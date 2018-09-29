دراسة: نمط الحياة غير الصحي يرفع نسبة وفيات مريضات «سرطان الثدي»

لا زال الطب عبر العالم، يحاول باستمرار التطوير من تقنياته لمحاربة مرض السرطان بمختلف أنواعه، لكن حتى الآن لم تنجح أي دولة في السيطرة التامة على المرض والتخلص منه.

في مصر، كشفت آخر إحصائية أعلنتها مستشفى «بهية» في نهاية عام 2017، أن نحو 34% من النساء تعرضن للإصابة بمرض سرطان الثدي، مضيفة أن نسب الشفاء ترتفع كلما كان اكتشاف المرض مبكرًا.

وتوقعت دراسة جديدة في بريطانيا، نشرها موقع "التلجراف"، أن عدد النساء اللاتي يتوفين جراء إصابتهن بمرض سرطان الثدي، سيرتفع من جديد لأول مرة منذ عقود، وذلك بسبب عودة أنماط الحياة غير الصحية.

ويقول الباحثون الذين أجروا الدراسة، إنه قبل حلول عام 2022، من المتوقع أن تخسر بريطانيا ما أنجزته من تقدم طبي ونجاح في خفض عدد وفيات مرضى السرطان خلال العقود الثلاثة الماضية، كما أوضح البحث الذي ركز بصفة خاصة على مريضات سرطان الثدي، أنه بينما منح الطب الحديث المرأة المصابة بالمرض فرص أكبر لقتاله والانتصار عليه، فإنه على جانب آخر تصاب المزيد من النساء بسبب اتباع أنماط حياة غير صحية، يمكن الوقاية منها، وهذا ما يهدّد بزيادة في الإجمالي الكلي للسيدات المصابات بالمرض.

وتابع التقرير، إنه الآن يموت ما يقرب من 11400 مريضة بسرطان الثدي سنويًا، ممن أصبح المرض لديهن غير قابل للشفاء بعد انتشاره في أجزاء أخرى من الجسم، مقارنة بحوالي 15625 سيدة في عام 1989، ولكن بحلول عام 2022، من المتوقع أن يبدأ العدد في الارتفاع مرّة أخرى.

وتعتقد الدراسة، أن حوالي 23% من مسببات حالات سرطان الثدي يمكن الوقاية منها، وإذا تحسنت أنماط الحياة المتبعة وتطورت الخدمات الطبية، يمكن وقاية نحو 89 ألف سيدة من الإصابة بالمرض من الآن وحتى حلول عام 2028.

في الوقت نفسه، طالبت المؤسسات الخيرية الحكومة بتحسين خدمات فحص سرطان الثدي للنساء، والتي تلعب دورًا مهمًا في الكشف المبكر عن المرض، وتوقعت أن ينجح هذا الأمر في إنقاذ حياة أكثر من ألف امرأة.

الدراسة الجديدة انطلقت في الوقت نفسه، الذي اعترف فيه المسؤولون في بريطانيا بالفشل في البرنامج الوطني لفصحص سرطان الثدي الذي بدأ في عام 2009، وهو ما يعني أن هناك نحو 450 ألف سيدة لم تتم دعوتهن لإجراء الكشف عن سرطان الثدي.

في الوقت نفسه، أجرت أربعة جمعيات خيرية في يونيو الماضي بحثاً، قالت فيه إن بريطانيا تحتل المرتبة الثالثة من حيث الأسوأ، ضمن 18 دولة متقدمة، والقدرة على الحد من عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالسرطان.

وقالت الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث سرطان الثدي ببريطانيا، ديليث مورغان، إن هذا الارتفاع المتوقع في وفيات سرطان الثدي أمر مثير للقلق العميق، ولكن الوقت لم يتأخر بعد لمحاولة منعه، مضيفة: "لدينا فرصة للاستثمار لمنع آلاف النساء من الموت بسبب المرض، ونحث الحكومة على ذلك".

وأضافت: "لدينا هدف أنه قبل حلول عام 2050، تعيش كل السيدات اللاتي أصبن بسرطان الثدي، ولكننا جميعاً في حاجة إلى التصرف الآن".