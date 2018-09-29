أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، تدمير نفقين لتنظيم "داعش" الإرهابي في نينوى.

وقال المتحدث باسم المركز، العميد يحيى رسول، وفقا لقناة "الإخبارية" العراقية: "إن القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى تمكنت خلال عملية أمنية في قضاء بادوش من إلقاء القبض على 3 من المشتبه فيهم، إلى جانب تفجير نفق في جبال بادوش، كما عثرت على نفق كبير آخر يحتوي على أكثر من منفذ بداخله عنصرين إرهابيين في قرية الكراث".

وأضاف أن: "طيران التحالف دمّر النفق بالكامل"، مشيرا إلى أن قوة من القيادة الأمنية عثرت على مصنع للعبوات الناسفة في قرية المرج الواقعة شمال شرق العراق، وقد تم تدميره بالكامل.

على جانب آخر، لقي داعشي مصرعه، وأصيب اثنان آخران في عملية أمنية بمنطقة إمام ويس شمال شرق ديالى.

وقال قائد اللواء 24 في الحشد الشعبي زياد التميمي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية: "إن الفوج الثاني التابع لـ اللواء 24 من الحشد الشعبي قتل داعشيا وجرح آخرين في منطقة إمام ويس شمال شرق ديالي"، مضيفا أن "القوة عثرت أيضا على 3 عبوات ناسفة في منزل الداعشي".