الكويت تشارك في مؤتمر الطاقة العربي الـ11 بالمغرب

يشارك وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي المهندس بخيت الرشيدي، في الجلسة الوزارية الأولى من مؤتمر الطاقة العربي الـ11 بالمغرب من 1 إلى 4 أكتوبر المقبل.

وذكرت وزارة النفط الكويتية في بيان اليوم السبت، أن الجلسة تتناول عدة محاور، منها التحولات في أسواق النفط والغاز الطبيعي، وانعكاساتها على الدول العربية المصدرة للنفط، مشيرة إلى أن الرشيدي سيترأس الجلسة الفنية الثانية، والتي ستتناول الصناعات البترولية اللاحقة عربيا وعالميا.

وأشارت إلى أن وزير النفط الكويتى سيتوجه غدا الأحد، على رأس وفد رسمي إلى المغرب للمشاركة في المؤتمر الذي سيحظى بمشاركة وفود رسمية من الدول العربية، ونخبة من الأمناء العامين في المنظمات الدولية والعربية المعنية، إلى جانب مشاركة الخبراء والمتخصصين في صناعة الطاقة والبترول من العرب والأجانب.

يذكر أن فكرة عقد مؤتمر الطاقة العربي، جاءت بقرار من مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» في شهر مايو 1977، وبعد التشاور اتفق أن تشرف «أوابك» والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالإشراف على المؤتمر وتنظيمه، لتحقيق شمولية تمثيل الدول العربية ولربط الطاقة بالتنمية.

وعقد المؤتمر الأول في شهر مارس 1979 في أبوظبي تحت شعار «العرب وقضايا الطاقة»، انتهاء بمؤتمر الطاقة الـ10 الذي عقد في ديسمبر 2014 في أبوظبي أيضا تحت شعار «الطاقة والتعاون العربي»، والذي اتفق الجميع على جعله شعارا موحدا لكل مؤتمرات الطاقة العربية.