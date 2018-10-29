تفاؤل في استعدادات الترجي للنهائي الإفريقي

بدأ الترجي التونسي تحضيراته اليوم الاثنين بصفوف مكتملة وبأجواء سادها التفاؤل ، استعدادا لمواجهة الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقي لكرة القدم.



وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب برج العرب بالاسكندرية على أن يلتقيا إيابا على الملعب الأولمبي برادس في التاسع من تشرين ثان/نوفمبر المقبل ، والذي يشهد تتويج الفائز باللقب.



وحدد مدرب الفريق التونسي ، معين الشعباني حصة تدريبية وحيدة اليوم الاثنين ، وذلك للتغلب على الإرهاق بعد خوض اللاعبين لمباراة الدوري التونسي أمام نادي حمام الأنف والتي انتهت بفوز الترجي 2 / صفر أمس الأحد.



وقال المدرب المساعد مجدي تراوي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الترجي ، إنه من المهم أن يبدأ الفريق تحضيراته للأهلي هذا الأسبوع من دون إصابات وفي أجواء إيجابية بعد تحقيقه الفوز على نادي حمام الأنف.



وأضاف تراوي "قمنا بإراحة عدد من اللاعبين الذين يعانون من إصابات خفيفة تحسبا لمباراة الدور النهائي (أمام الأهلي) وأشركنا عددا آخر من اللاعبين في مباراة حمام الأنف حتى يحافظوا على جاهزيتهم ولأننا سنحتاجهم أيضا ضد الأهلي".



وتابع المدرب المساعد "حققنا الفوز وتفادينا الإصابات في صفوف اللاعبين. نريد أن نبدأ التحضيرات في أريحية ونحن مستعدون لتقديم مباراة كبيرة في مصر".



ولم يشارك فرانك كوم وسامح الدربالي في مباراة أمس بسبب الإيقاف بينما خضع طه ياسين الخنيسي وشمس الدين الذوادي لتدريبات خاصة أمس الأحد ، ويتوقع أن يكون اللاعبون جاهزون لرحلة الفريق إلى مصر.



ويتطلع الترجي ، الذي يشارك في النهائي السابع له بالبطولة القارية ، إلى التتويج باللقب الأفريقي للمرة الثالثة في تاريخه بعدما فاز به عامي 1994 و2011 .