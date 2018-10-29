نادي ليستر سيتي يؤكد وفاة مالكه في حادث تحطم مروحية

أكد نادي ليستر سيتي وفاة مالكه فيتشاي سريفادانابرابا في حادث تحطم مروحية خارج الاستاد مساء السبت.



وقال النادي في بيان صدر عنه "إنه بعميق الأسف وقلوب حزينة نؤكد أن رئيسنا، فيتشاي سريفادانابرابا، كان من بين الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي مساء السبت عندما تحطمت مروحية تقله مع أربعة أشخاص آخرين خارج استاد كينج باور".



وتابعت "لم ينج أحد من الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها"، دون تأكيد هوية الأربع ضحايا الآخرين.



وأشاد النادي بسريفادانابرابا ووصفه بأنه "رجل مثال للطف والكرم ورجل عرف عنه حبه الذي كرسه لعائلته ولأولئك الذين قادهم بنجاح كبير".