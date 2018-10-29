رئيسا وزراء اليابان والهند يتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين

اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ونظيره الهندي ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، على تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين بلديهما، وسط تزايد النفوذ الصيني في المنطقة.

وأكد الزعيمان، خلال قمتهما في العاصمة اليابانية طوكيو، الحاجة للعمل عن كثب نحو نظام بحري حر ومفتوح في منطقة المحيطين الهادئ والهند والدفع بأهدافهمها إزاء تعزيز المبادئ العالمية؛ أمثال حرية الملاحة وسيادة القانون في المناطق الأوسع الممتدة بين قارتي آسيا وأفريقيا. وذلك بحسب ما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وتأتي القمة الـ12 التي يعقدها رئيس الوزراء الياباني مع نظيره الهندي، عقب إجرائه محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، يوم الجمعة الماضي، خلال أول زيارة رسمية لمسئول ياباني للعاصمة الصينية بكين، منذ ما يقرب من سبع سنوات.

وشهدت العلاقات اليابانية-الصينية تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، عقب سنوات من التوتر بسبب قضايا الحرب والقضايا الإقليمية، فضلا عن وجود المنافسة الإقليمية.