الرئيس البرازيلي المنتخب يتعهد بإصلاحات مالية

تعهد الرئيس البرازيلي المنتخب المنتمي لليمين المتشدد جايير بولسونارو، اليوم الاثنين، بإصلاح الوضع المالي لبلاده وبإعادة توجيه العلاقات الدبلوماسية، في أول تعليق علني له بعد فوزه في جولة إعادة الانتخابات على منافسه اليساري فرناندو حداد.



وقال بولسونارو إنه سيبدأ خفض العجز المالي وتقليص الدين العام وخفض أسعار الفائدة. وتعهد أيضا بتغيير ما أسماه الانحياز السياسي في العلاقات الدبلوماسية في الآونة الأخيرة، وفقا لوكالة رويترز.



وفاز جاير بولسونارو، وهو قائد الجيش السابق، بالانتخابات الرئاسية في البرازيل حيث حصل على 55.54% من الأصوات مقابل 44.5% لصالح منافسه اليساري فرناندو حداد، وذلك بعد فرز94.67% من الأصوات، وفقا للنتائج الرسمية.