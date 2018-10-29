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لوكا : يد الزمالك تغلبت على كل الصعاب

الشروق
نشر فى : الإثنين 29 أكتوبر 2018 - 1:25 ص | آخر تحديث : الإثنين 29 أكتوبر 2018 - 1:25 ص

 كشف محمد علاء لوكا نجم كوماندوز يد الزمالك ، أن الفريق قدم بطولة مميزة ونجح فى التغلب على جميع الصعوبات والعقبات ، من أجل التتويج باللقب الافريقي للمرة الحادية عشر فى تاريخ النادي ، والاستمرار على عرش القارة السمراء .

وأكد لوكا سعادته بحصد بطولة الاندية الإفريقية على حساب الأهلي ، والتأهل لمباراة السوبر الأفريقي. 

وأوضح نجم الزمالك ، أن لاعبي الفريق قبل مغادره القاهرة والسفر الى كوت ديفوار للمشاركة فى البطولة ، كان الهدف الاساسي هو التتويج بالبطولة خاصة وأن الفريق حامل اللقب ويسعى للمزيد من البطولات.

 

 


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