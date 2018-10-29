أستراليا تطلب من مسئوليها عدم التحليق بطائرات «ليون آير» الإندونيسية

طلبت الحكومة الأسترالية من مسئوليها عدم التحليق بطائرات تابعة لشركة "ليون آير" الإندونيسية عقب تحطم طائرة تابعة للشركة في مياه تانجونج كيراوانج بمقاطعة جاوة الغربية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية أن الحكومة نشرت هذه الأوامر على موقعها على شبكة المعلومات الدولية صباح اليوم الاثنين.

وكانت الطائرة المنكوبة تحمل على متنها نحو 189 شخصا، وقد تحطمت بعد تحليقها بنحو 13 دقيقة من جاكرتا باتجاه بانجكالبينانج، وقبل فقدان الاتصال، طلبت الطائرة إذنا للعودة إلى جاكرتا بسبب حدوث مشكلة فنية.