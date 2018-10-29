يونيسف تدشن ملعبا للأطفال المعاقين في مخيم الزعتري بالأردن

دشنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الاثنين أول ملعب شامل للأطفال من ذوي الإعاقة في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن، كجزء من الجهود الوطنية لإيجاد بيئة للتعلم الشامل لجميع الأطفال.

ويعتبر الملعب واحدا من الملاعب التي تنشأ لأول مرة في مخيمات اللاجئين، وتم تجهيزه لكافة الأطفال بما فيهم الأطفال من ذوي الإعاقة.

وقال روبرت جينكنز، ممثل اليونيسف في الأردن، في تصريحات للصحفيين: "في المجتمعات المتأثرة بالأزمات، يعتبر الأطفال ذوي الإعاقة من بين الفئات الأكثر تهميشاً، ومع ذلك فهم لا يزالون معرضين لخطر الاستبعاد من المساعدات الإنسانية".

وأضاف: "نتج عن عملنا بالشراكة مع الحكومة الأردنية دمج أكثر من 4000 طفل من ذوي الإعاقة منذ عام 2012 في المدارس الحكومية في الأردن، بما في ذلك أطفالً في مخيمات اللاجئين، وذلك لبناء نظام تعليمي أكثر شمولاً"، ذاكرا أن افتتاح هذا الملعب الشامل يعطي تفاؤلًا أكبر لمستقبل يتمكن فيه جميع الأطفال من المشاركة في التعلم واللعب بغض النظر عن قدراتهم.

وتبلغ نسبة الأشخاص من ذوي التحديات الحركية أو العقلية بين اللاجئين السوريين في الأردن 30%، بحسب المنظمة.

ويصل عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى مليون و300 ألف لاجئ ولاجئة بحسب تصريحات الحكومة الأردنية، ولا تعترف الأمم المتحدة إلا بـ650 ألفا منهم، بينما تقول عمان إن العدد الآخر دخل قبل بدء الأزمة السورية بحكم القرابة والتجارة ولم يعد.

ومنذ بدء الأزمة أنشيء في الأردن عدة مخيمات للاجئين على رأسها مخيمي الزعتري والأزرق.

ولا يعيش في المخيمات إلا نسبة بسيطة من اللاجئين الذين توزعوا على المحافظات والمجتمعات المحلية.