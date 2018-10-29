الإثنين 29 أكتوبر 2018 4:12 م القاهرة القاهرة 29.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تتوقع من بطل دوري أبطال إفريقيا 2018؟
النتـائـج تصويت

وزير الداخلية الألماني: تخلي ميركل عن الترشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي أمر مؤسف

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر
وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر
لباخ- د ب أ
نشر فى : الإثنين 29 أكتوبر 2018 - 3:02 م | آخر تحديث : الإثنين 29 أكتوبر 2018 - 3:02 م

أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم الاثنين عن أسفه لتخلي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الترشح مجددا لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي.

وقال زيهوفر الذي يرأس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، وهو الشقيق الأصغر لحزب ميركل في الاتحاد المسيحي الذي تتزعمه: "إنه لأمر مؤسف، أقولها بشكل واضح: إنه لأمر مؤسف".

وأضاف الوزير الاتحادي اليوم خلال زيارته لمركز المرساة الجديد لطالبي اللجوء في مدينة لباخ بولاية زارلاند: "كان هناك دائما تعاون يتسم بالثقة، ويعتمد على الاحترام المتبادل، ومن هذا المنطلق أرى أنه أمر مؤسف أن يكون هناك حاليا نقطة فاصلة".

ولكنه أشار إلى أن هذا الأمر يعد في النهاية قرارا لا يمكن سوى أن يتخذه كل شخص بنفسه، واستدرك قائلا: "ولكنني لا اعتزم إخفاء أسفي تجاه ذلك".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك