وزير الداخلية الألماني: تخلي ميركل عن الترشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي أمر مؤسف

أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم الاثنين عن أسفه لتخلي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الترشح مجددا لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي.

وقال زيهوفر الذي يرأس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، وهو الشقيق الأصغر لحزب ميركل في الاتحاد المسيحي الذي تتزعمه: "إنه لأمر مؤسف، أقولها بشكل واضح: إنه لأمر مؤسف".

وأضاف الوزير الاتحادي اليوم خلال زيارته لمركز المرساة الجديد لطالبي اللجوء في مدينة لباخ بولاية زارلاند: "كان هناك دائما تعاون يتسم بالثقة، ويعتمد على الاحترام المتبادل، ومن هذا المنطلق أرى أنه أمر مؤسف أن يكون هناك حاليا نقطة فاصلة".

ولكنه أشار إلى أن هذا الأمر يعد في النهاية قرارا لا يمكن سوى أن يتخذه كل شخص بنفسه، واستدرك قائلا: "ولكنني لا اعتزم إخفاء أسفي تجاه ذلك".