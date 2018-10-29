ميركل تعلن بقاءها في منصب المستشارية حتى انتهاء الفترة التشريعية الحالية

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رغم إعلانها عدم الترشح مجددا لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، عزمها البقاء في مهام منصبها كمستشارة لألمانيا لحين انتهاء الفترة التشريعية الحالية.