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ميركل تعلن بقاءها في منصب المستشارية حتى انتهاء الفترة التشريعية الحالية

برلين- د ب أ
نشر فى : الإثنين 29 أكتوبر 2018 - 5:42 م | آخر تحديث : الإثنين 29 أكتوبر 2018 - 5:42 م

رغم إعلانها عدم الترشح مجددا لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، عزمها البقاء في مهام منصبها كمستشارة لألمانيا لحين انتهاء الفترة التشريعية الحالية.

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