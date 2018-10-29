ميركل تعلن بقاءها في منصب المستشارية حتى انتهاء الفترة التشريعية الحالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رغم إعلانها عدم الترشح مجددا لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، عزمها البقاء في مهام منصبها كمستشارة لألمانيا لحين انتهاء الفترة التشريعية الحالية.