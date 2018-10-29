تسعى الحكومة لوضع منظومة جديدة للتخلص من النفايات تتعامل مع 100 مليون طن قمامة تنتجها مصر سنويًا، وذلك من خلال مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ومنتظر إرساله للبرلمان.



وتتضمن المنظومة الجديدة تقسيم مصر إلى 300 منطقة خدمة، لتضم كل منطقة نحو 300 ألف مواطن، وتعتمد في مرحلتها الأولى على جمع القمامة من المنازل بدلًا من إلقائها في الشوارع، وحث المواطنين على فرز المخلفات من المنبع، بفصل الورق والكانز والبلاستيك والمخلفات العضوية، ما يسهل إحالتها لمصانع التدوير أو الدفن الصحي، بينما تتناول المرحلة الثانية، نقل المخلفات إلى محطات الترحيل ثم إدخالها إلى مصانع تدوير، ودفن ما يتبقى منها دفنًا صحيًا في مقالب القمامة.



وفيما يلي تستعرض «الشروق» أبرز تجارب الدول المتقدمة في إعادة تدوير من النفايات:



• ألمانيا



تحتل ألمانيا أعلى معدل بين دول العالم في إعادة تدوير نفاياتها، بنسبة 66.1% من إجمالي الحجم الكلي، لاعتمادها على نظام الحلقة المغلقة، الذي يمنع بدوره تكوين مقالب للقمامة، وذلك وفقًا لآخر تقرير أصدرته شركة الاستشارات البيئية العالمية «EUNOMIA» بالتعاون مع منظمة البيئة الأوروبية «EEB»، في نهاية 2017.



• سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان



وتأتي سنغافورة في المرتبة التالية، وذلك بعدما بدأت برنامجها لإعادة التدوير بإشراف الحكومة في 2001، لتحقق نسبة نجاح في إعادة تدوير نفاياتها تصل إلى 61%، يليها كوريا الجنوبية التي نجحت في إعادة تدوير 59% من إجمالي حجم مخلفاتها، بعد تنفيذها برامجًا جديدة لإعادة تدوير المخلفات ولاسيما الإلكترونيات في 1992 أجبر الشركات المصنعة على توفير خيارات لإعادة تدوير المنتجات الإلكترونية، يعقبها تايوان بنسبة تصل إلى 58%.



• النمسا



ووصلت نسبة إعادة تدوير النفايات في النمسا إلى 55.9%، بفضل اعتمادها على نظام طويل الأمد، وتعد شراكة الحكومة الفيدرالية والمحلية في تحمل مسؤولية إدارة المخلفات في النمسا أحد العوامل التي ساعدتها على التقدم بهذا الملف، ذلك فضلًا عن القوانين التي أقرتها في 2002 لإدارة النفايات، واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا.



• بلجيكا



وتعيد بلجيكا تدوير 53.5% من مخلفاتها، وتقتني أحدث آلات تقطيع السيارات والمواد الكبيرة، وتتولى الريادة حاليًا في إعادة تدوير المواد المستخرجة من السيارات، ويمكنها إعادة تدوير 91% من مكونات السيارة باستخدام هذه التقنيات التي صدرتها لكثير من البلدان الأخرى حول العالم،



• سويسرا



نجحت سويسرا في إعادة تدوير 52.7% من إجمالي حجم نفاياتها، بعدما فرضت رسومًا على إزالة المخلفات، والتي لا يمكن التخلص منها إلا من خلال الوسائل المتبعة هناك، وحظرت ترخيص أي مكبات جديدة، لإعادة تدوير أكبر قدر ممكن من النفايات أو دفنها في باطن التربة، وخصصت أكياس خاصة لكل نوع.



• النرويج والسويد



وتفوقت النرويج والسويد في حرق نفاياتها لاستخدامها كوقود غير مكلف لتوليد الكهرباء، واستيرادهما النفايات من الدول المجاورة لتشغيل محطات الحرق، ونجحت السويد في تزويد حوالي 300 ألف منزل بالكهرباء عن طريق حرق النفايات، حتى وصلت نسبة إعادة تدوير النفايات في النرويج إلى 42.8%، وفي السويد إلى 48.1%.



• الولايات المتحدة



تعتبر الولايات المتحدة صاحبة تجربة فريدة في إعادة تدوير نفاياتها مستخدمة إياها في توليد الطاقة، فهي تضم نحو 2300 موقع لطمر النفايات، يُجمع الغاز في 520 منها ويُستخدم لإنتاج طاقة كهربائية تكفي لإنارة نحو 700 ألف منزلٍ، وتسد ما نسبته 1% من الطلب على الغاز الطبيعي محليًا، لتصل نسبة تدوير القمامة بها إلى 34.6%.



وجاءت نسبة إعادة تدوير المخلفات في إيطاليا بنحو 52.6%، يليها أستراليا بنسبة 41.6%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 43.5%، يعقبها فرنسا بنحو 39%.