رئيس الوزراء الجزائري يسلم وسام الاستحقاق الوطني للروائي الصيني مو يان

سلم أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم الاثنين، بالجزائر وسام الاستحقاق الوطني برتبة "أثير" للروائي الصيني مو يان والذي منحه إياه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تكريما له وللثقافة الصينية.

وقد منح وسام الاستحقاق الوطني برتبة "أثير" للروائي الصيني الحائز على جائزة نوبل للآداب لعام 2012 بمناسبة مرور 60 عاما على إرساء العلاقات بين الصين والجزائر وذلك في إطار الافتتاح الرسمي لمعرض الجزائر الدولي للكتاب "سيلا 2018".

وعبر مو يان عن سعادته بتكريمه خصوصا وأن هذا الاحتفاء يأتي في ذكرى ال60 لإقامة العلاقات بين الجزائر والصين مضيفا أنه بمثابة "تشجيع ودفع كبير لأعماله التي أنجزها على مر عشرات السنين".

وقال أويحيى إن تكريم مو يان "لحظة لامعة تضاف لكل ما تقرر تنظيمه هذه السنة ما بين الصين والجزائر إحياء ل60 سنة من المسار المشترك، وهو مسار بدأ بدعم ثمين من الصين للجزائر واستمر بكل الإنجازات الدبلوماسية والسياسية وفي مجالات التعاون".

وأكد أن الرئيس بوتفليقة قام رفقة نظرائه الصينيين المتتاليين بإعطاء أرضية قوية للتعاون ما بين الجزائر والصين وها هو اليوم يضيف لبنة ثقافية وشعبية بتكريم السيد مو يان .

من جانبه، اعتبر وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي أن تكريم مو يان هو نموذج حي للتعاون المتكامل في شتى المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية، مضيفا أن الجزائر تؤكد هذا التعاون في شقه الثقافي من خلال تكريم هذا الأديب ومشددا من جهة أخرى على أن العلاقات اليوم بين الصين والجزائر في أعلى مستوياتها.

من جانبه، أعرب نائب وزير الثقافة الصيني ليانغ يانشون نيابة عن الهيئة الوطنية الصينية للإعلام والوفود الصينية المشاركة في الصالون عن شكره للجزائر على تكريم الكاتب الصيني داعيا إلى تفعيل أكبر لجسر التعاون الأدبي والفني بين البلدين.

ويعتبر مو يان -المولود عام 1955 بشمال شرق الصين- من أبرز الأدباء الصينيين المعاصرين حيث تزيد أعماله عن الـ80 مؤلفا أدبيا بين قصة وقصة طويلة ورواية من أشهرها "الذرة الرفيعة الحمراء" و"الطفل ذو الشعر الأصفر".

واختيرت الصين ضيف شرف هذه الدورة حيث يحضر وفد منها يضم أزيد من 150 عضوا بين مؤلفين وناشرين كما سيعرض أكثر من 2500 عنوان وما يزيد عن 7500 من الكتب المترجمة إلى العربية والفرنسية.

وكان رئيس الوزراء الجزائري قد افتتح مساء اليوم الدورة الـ23 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب والذي يستمر حتى 10 نوفمبر المقبل.