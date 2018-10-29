رئيسا وزراء الهند واليابان يناقشان العلاقات الاقتصادية والدفاعية

من المقرر أن يكون التعاون الأمني والاقتصادي بين الهند واليابان على رأس جدول الأعمال عندما يجتمع رئيسا وزراء البلدين اليوم الاثنين في العاصمة اليابانية طوكيو.



ومن المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ونظيره الياباني، شينزو آبي، بيانا مشتركا حول تعزيز التعاون الثنائي والتدابير الرامية إلى مواصلة السعي لتحقيق "منطقة حرة ومفتوحة بالمحيطين الهندي والهادئ".



وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن البيان من المحتمل أن يتضمن أيضا تعهدا بتحسين التعاون بين البلدين والولايات المتحدة في خطوة تهدف إلى مواجهة توسع الصين في بحر الصين الجنوبي.



وتأتي محادثاتهما بعد ثلاثة أيام من جولة آبي إلى الصين حيث التقى بالرئيس شي جين بينج في العاصمة بكين في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء ياباني إلى أكبر شريك تجاري للبلاد منذ سبع سنوات.



ومن المقرر أن يتعهد آبي اليوم الإثنين بتقديم قروض منخفضة الفائدة بقيمة أكثر من 300 مليار ين (2.7 مليار دولار) إلى الهند، تتضمن قروضا للمساعدة في مشروع سكك حديدية سريعة يبلغ طوله 500 كيلومتر، حسبما ذكرت كيودو نقلا عن مسؤولين حكوميين يابانيين لم تذكر أسماءهم.



وبعد وصول مودي إلى اليابان يوم الأحد، دعا آبي نظيره الهندي إلى منزل عطلته في مقاطعة ياماناشي بالقرب من جبل فوجي، أعلى قمة جبلية في البلاد، لتناول العشاء.



كما زار الزعيمان مصنع شركة "فانوك" لتصنيع الروبوتات في مقاطعة يامانشي الواقعة على بعد 100 كيلومتر غرب طوكيو.



وتعد هذه ثالث زيارة يقوم بها مودي إلى اليابان كرئيس وزراء. وكانت آخر مرة التقى فيها الزعيمان في اليابان في نوفمبر 2016.